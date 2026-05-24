سقوط ضحايا بانفجار قوي بالقرب من مركز أمني في مدينة كويتا الباكستانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ هزّ انفجار قوي مدينة كويته الباكستانية، بالقرب من مركز أمني يطل على محطة القطار، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

أفادت مصادر طبية كان هناك 8 جثث تم نقلها من موقع الحادث، وإصابة 30 شخصاً آخرين بجروح متفاوتة بعضها قد تكون خطيرة .

ولم تتبن أي جهة مسؤولية الانفجار الارهابي الذي وقع صباح اليوم في مدينة كويتا حتى الآن .

وعادة تتعرض مدن باكستانية شيعية لأعمال ارهابية تستهدف المدنيين على أساس طائفي، تنفذها جماعات ارهابية تكفيرية .

