وكالة "فارس" ترد على تصريحات ترامب فيما يتعلق بمضيق هرمز

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ نفت وكالة "فارس" الإيرانية، منتصف ليل السبت - الأحد، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز.

ونقلت الوكالة عن مصادر أنّه "خلافاً للمزاعم التي نشرها دونالد ترامب بشأن عودة مضيق هرمز إلى وضعه السابق والتحضير لتوقيع اتفاقية، فإن هذه المزاعم أبعد ما تكون عن أرض الواقع".

وأشارت الوكالة إلى أنّه "بناءً على أحدث نص جرى تبادله فإنه في حال التوصل إلى اتفاق محتمل سيظل مضيق هرمز تحت الإدارة الإيرانية".

كما تابعت: "رغم أن إيران وافقت على السماح بعودة عدد السفن العابرة إلى ما كان عليه قبل الحرب إلا أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال 'العبور الحر' وفقاً لوضع ما قبل الحرب".

وأضافت: "بناءً على ذلك فإن إدارة المضيق وتحديد المسارات والتوقيت وآلية العبور وإصدار التصاريح ستظل حصراً بيد وبإدارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

