قناة الميادين تتحدث عن مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن حول إنهاء الحرب بعيدًا عن الملف النووي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ مصادر موثوقة تكشفت للميادين، أنّ مذكرة تفاهم غير نهائية بين طهران وواشنطن بوساطة باكستانية تركز على التهدئة وإنهاء الحرب بعيداً عن الملف النووي.

في تطور لافت على خط الاتصالات بين طهران وواشنطن، يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق إطار يُصاغ بوساطة باكستانية، ويتصل بملفات التهدئة وإنهاء الحرب، وفق ما أفادت مصادر للميادين.

وأكدت المصادر، أنّ التفاهم المطروح لا يندرج في إطار اتفاق نهائي، بل يأتي بصيغة مذكرة تفاهم لا تتطرق إلى الملف النووي الإيراني.

وتشير المعطيات، إلى أن المذكرة تتناول ترتيبات مرتبطة بخفض التصعيد، من بينها تيسير الملاحة في مضيق هرمز، وانسحاب الأسطول الأميركي من محيط إيران، إضافة إلى إنهاء الحصار العسكري البحري الأميركي.

كما تنص المذكرة على الإفراج عن نصف الأموال الإيرانية المجمدة، والبالغة 12 مليار دولار.

وأكدت المصادر للميادين أن التفاهم يمنح مهلة تمتد ثلاثين يوماً للتوصل إلى اتفاق نووي بعد توقيع اتفاق الإطار.

