مصادر مطلعة تكشف عن خلافات بين ترامب ونتنياهو والأخير في حالة ذعر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان في حالة من الذعر بعد اتصاله الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إيران.

ونقل "أكسيوس"، عن مصدر أمريكي مطلع، قوله إن "ترامب أبلغ نتنياهو في اتصالهما الاربعاء بأن الوسطاء يعملون على "مذكرة نوايا" من المفترض أن توقع عليها الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإطلاق مفاوضات لمدة 30 يوما حول القضايا مثل البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز".

وأشار مصدران إسرائيليان إلى "خلافات بين الجانبين بشأن المضي قدما إلى الأمام وأن نتنياهو كان في حالة ذعر شديد بعد المكالمة الهاتفية".

وحسب مصادر "أكسيوس"، فإن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن أبلغ المشرعين الأمريكيين بقلق نتنياهو إزاء الاتصال.

ورفض البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على الموضوع.

وصرح ترامب، يوم الأربعاء، بأن نتنياهو "سيفعل أي شيء أريد منه أن يفعله"، وأن العلاقة بينهما جيدة.

