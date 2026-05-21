أمريكا ترسل نصاً جديداً إلى إيران عبر الوسيط الباكستاني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ بعد إرسال النص الإيراني المكون من 14 بنداً، أرسل الأمريكيون مرة أخرى نصاً إلى إيران عبر الوسيط الباكستاني.

وقال مصدر مقرب من فريق المفاوضات، لمراسل وكالة "تسنيم" "بعد إرسال النص الإيراني المكون من 14 بنداً قبل ثلاثة أيام، أرسل الأمريكيون مرة أخرى نصاً إلى إيران عبر الوسيط الباكستاني".

وأضاف: "إيران تدرس النص حالياً، ولم ترد بعد. الوسيط الباكستاني في طهران يسعى لتقريب النصوص من بعضها البعض".

وأكد المصدر المطّلع أنه لم يتم حسم أي شيء بعد .

