إقامة احتفال بذكرى زواج النورين (عليهما السلام) في محافظة السليمانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نظّمت شعبة الخطابة للتبليغ الحسيني التابعة للعتبة العباسية المقدسة، حفلاً لإحياء ذكرى زواج النورين الإمام علي والسيدة فاطمة الزهراء (عليهما السلام)، في محافظة السليمانية.

وأُقيم الحفل في حسينية الإمام الحكيم، وبحضور جمعٍ من المؤمنين الذين شاركوا في إحياء المناسبة المباركة.

وتضمَّن الحفل كلمةً للشيخ عبد الحسن الطائي من الشعبة، بيَّن فيها أهمية القيم الدينية والأخلاقية التي جسَّدها زواج النورين (عليهما السلام)، وما يمثّله من نموذجٍ سامٍ في بناء الأسرة المسلمة.

وشهد الحفل مشاركة الرادود أحمد البغدادي، الذي قدَّم مجموعةً من القصائد التي عبَّرت عن عظمة المناسبة وأجوائها الإيمانية.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن برامج شعبة الخطابة للتبليغ الحسيني التي تهدف إلى إحياء ذكرى مناسبات أهل البيت (عليهم السلام).

