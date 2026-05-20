استهداف قائد اللواء 401 للكيان الصهيوني بمسيرة جنوبي لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرحت مصادر إعلامية عبرية صباح الأربعاء، أن مسيّرة لبنانية مفخخة استهدفت ضابطاً كبيراً وعدداً من جنود الاحتلال خلال تحصنهم في أحد المنازل جنوبي لبنان.

وقال موقع “والا” العبري وفق ترجمة “صفا”، إن الهجوم تسبب بإصابة قائد اللواء 401 بجراح، بالإضافة لإصابة عدد من الجنود.

ويتواصل عجز جيش الاحتلال في مواجهة المسيرات المفخخة التي تعتمد على الألياف البصرية، حيث تسببت حتى الآن بمقتل 8 جنود ومتعاقدين مع الجيش منذ قرابة الشهرين، كما أصيب العشرات من الجنود بجراح مختلفة.



ومع اعتماد “حزب الله” على المسيّرات الموجّهة بالألياف البصرية حدثت نقلة نوعية في استراتيجيات الصراع المسلح مع إسرائيل، فيما تتصاعد مخاوف تل أبيب من هذا السلاح الذي بات يُصنّف كأحد أكثر التحديات الأمنية تعقيدا وخطورة على قواتها المتوغلة جنوبي لبنان.

وخلال الأيام الأخيرة، بثّ الإعلام الحربي التابع للحزب مشاهد مصوّرة أظهرت استهداف قوات وآليات عسكرية إسرائيلية، بينها جيبات “هامر” وناقلات جند، بواسطة مسيّرات انتحارية صغيرة من طراز “FPV” تعمل بتقنية الألياف الضوئية.

