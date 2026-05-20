تنظيم ورشة نسوية عن مهارات الحوار الأسري في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نظم مركز الثقافة الأسرية التابع لمكتب المتولي الشرعي للشؤون النسوية في العتبة العباسية المقدسة، ورشة حضورية بعنوان: (بين الحب والحوار.. أسرار التواصل الزوجي من بيت النورين).

وقالت مسؤولة المركز السيدة سارة الحفار: إنّ "الورشة قدمتها المرشدة في المركز السيدة عذراء أحمد، واستهدفت المتزوجات والمقبلات على الزواج؛ بهدف تعزيز ثقافة الحوار الأسري وبناء علاقات قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل".

وأضافت، أنّ "الورشة تناولت جملة من المحاور، أبرزها أهمية التواصل الناجح في الحياة الزوجية، والمعوقات التي قد تؤثر سلبًا على الأسرة، فضلًا عن طرح مهارات عملية تسهم في تطوير أساليب الحوار وتعزيز التقارب الأسري".

وبيّنت الحفار، أنّ "إقامة هذه الورشة تأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى ترسيخ مهارات التواصل داخل الأسرة، ودعم استقرار الحياة الزوجية"، مشيدةً بتفاعل الحاضرات وحرصهن على الإفادة من مضامين الورشة.

