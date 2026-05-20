اعتراف جيش الاحتلال بتفاقم أزمة التهرب من التجنيد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ حذر جيش الاحتلال الصهيوني من تفاقم أزمة التهرب من التجنيد، متوقعاً أن يصل عدد المتخلفين عن الخدمة العسكرية إلى نحو 80 إلى 90 ألف شخص في حال استمرار الوضع الحالي دون حلول تشريعية.

جاء ذلك خلال مناقشات لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست حول مشروع قانون التجنيد، حيث أكد شاي طيب، رئيس ما يسمى قسم التخطيط والأفراد في الجيش، أن المؤسسة العسكرية بحاجة إلى نحو 12 ألف جندي إضافي، من بينهم حوالي 7,500 جندي، مشيراً إلى أن هذه الحاجة عملياتية بالدرجة الأولى.

وأشار طيب إلى أن عدد المتخلفين عن التجنيد الحالي يصل إلى نحو 32 ألف شخص، بالإضافة إلى أكثر من 50 ألف آخرين يخضعون لأوامر التجنيد المعروفة بـ"الأمر 12"، محذراً من "أن جزءاً كبيراً منهم قد يتحول إلى متخلفين إذا لم يتم إيجاد حل تشريعي عاجل".

وأكد أن "إسرائيل" تواجه أزمة تنظيمية وقانونية متصاعدة في ملف التجنيد، مشيراً إلى أن تمديد الخدمة النظامية إلى 36 شهراً لا يكفي لسد الفجوة في احتياجات جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

