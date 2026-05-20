الحرس الثوري: اذا تكرار العدوان ستتجاوز الحرب الإقليمية حدود المنطقة 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد الحرس الثوري الإسلامي في بيان له انه إذا تكرر العدوان على إيران، فإن الحرب الإقليمية التي وُعد بها ستتجاوز حدود المنطقة هذه المرة، وستُلحق ضربات ايران الساحقة بالعدو أضرارًا جسيمة في أماكن لا يتصورها قط.

وجاء في بيان الحرس الثوري الإسلامي: ان العدو الصهيوني الأمريكي الذي لم يتعظ من الهزائم الاستراتيجية المتكررة التي تلقاها من الثورة الإسلامية، ها هو يفتح فاه مجددًا ليهددنا، مع أنهم هاجمونا بكل طاقات جيشين، هما الاكثر كلفة من حيث المعدات في العالم، إلا أننا لم نستخدم كل طاقات الثورة الإسلامية ضدهم.

أما الآن، إذا تكرر العدوان على إيران، فإن الحرب الإقليمية التي وُعد بها ستتجاوز حدود المنطقة هذه المرة، وستلحق ضرباتنا الساحقة بكم اضرارا جسيمة في اماكن لا تتصوروها قط.

واضاف: نحن رجال حرب، وسترون قدرتنا في ساحة المعركة لا في التصريحات الجوفاء والصفحات الإلكترونية.

