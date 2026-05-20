مشاركة بعثات دبلوماسية وجهات تخصصية في ذكرى تأسيس متحف العتبة الحسينية المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ بحضور بعثات دبلوماسية وجهات تخصصية في مجال المتاحف المحلية والعالمية احتفلت العتبة الحسينية المقدسة بالذكرى السادسة عشر لتأسيس متحف العتبة الحسينية المقدسة تزامنا مع احياء يوم المتاحف العالمي.

واكدت ان البناية الجديدة التي تشيد حاليا بمساحتها الكبيرة وطبقاتها المتعددة ستعطي مجالا كبيرا لعرض النفائس والمقتنيات المخزونة لدى العتبة الحسينية بسبب ضيق مساحة المتحف الحالي.

وقال مستشار الامين العام للعتبة الحسينية الحاج "فاضل عوز" في كلمته التي القاها في الحفل "نرحب بالحضور المبارك القادمين من المتاحف العالمية ومتاحف العتبات المقدسة الذين زاد بحضورهم هذا الحفل بهاءً، مؤكدين اهمية التعاون الثقافي والحفاظ على التراث الانساني، والاسلامي، والحضاري"، مشيرا الى ان" حضور الهيئات الدبلوماسية وممثلي المتاحف العالمية في هذا المحفل المبارك يجسد اهمية الحوار الثقافي والتواصل الحضاري بين الشعوب، ويؤكد ان التراث الانساني تمثل رسالة تجمع الامم على قيم المعرفة، والسلام، والاحترام المتبادل، وبإسم المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ "عبد المهدي الكربلائي"، والامين العام للعتبة الحسينية المقدسة الاستاذ "حسن رشيد العبايجي"، نرحب بكم اجمل ترحيب بمناسبة الذكرى السنوية السادسة عشر لافتتاح متحف العتبة الحسينية المقدسة، والذي يتزامن مع يوم المتاحف العالمي، ومنذ تسلم ادارة العتبة المقدسة وجه المتولي الشرعي الشيخ "عبد المهدي الكربلائي" بالاهتمام بهذا المجال وجمع المقتنيات واختيار العناصر المتخصصة بهذا العمل، كما سعى السيد "جعفر الموسوي" الذي كان يشغل منصب نائب الامين العام حينها وبذل جهود كبيرة لتأسيس المتحف بالتعاون مع السيد "علاء احمد ضياء الدين" ومن خلال اللقاءات المتواصلة مع اصحاب الخبرة في هذا المجال، وتمكنوا من جمع المقتنيات المتناثرة هنا وهناك بعمل متواصل ليلا ونهارا لاظهار المتحف بهذه الصورة من خلال نقل تجارب المتاحف العالمية التي قام بزيارتها، وكذلك اللقاءات والحوارات المستمرة مع الشخصيات المتخصصة داخل وخارج العراق، ونحمد الله على تخصيص مساحة كبيرة في صحن العقيلة زينب (عليها السلام) ابناء متحف كبير وعرض المقتنيات المخزونة بسبب ضيق مساحة المتحف الحالي الذي ننتظر افتتاحه".

من جانبه اكد مدير المتحف الدكتور "علاء احمد ضياء الدين" في كلمته ان" هذا المتحف يضم نفائس كبيرة ومهمة جدا، نأمل ان نراها في بناية المتحف الجديدة "متحف الوارث" التي تشيد حاليا مقابل "باب الزينبية"، وبمساحة (1200) متر مربع وبأربع طبقات (اي تصل مساحته البنائية الى "4800" متر مربع)، وحسب توجيهات المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ "عبد المهدي الكربلائي"، ستكون التصاميم الهندسية لبناية المتحف الجديدة وفق المعايير المعتمدة في المتاحف العالمية"، لاسيما اننا "زرنا متاحف الكثير من الدول المتقدمة مثل المانيا، وأميركا، وبريطانيا، والهند، وغيرها من المتاحف حيث سنتمكن من عرض جميع المقتنيات المخزونة في المتحف الجديد، كون العتبة الحسينية المقدسة تحتفظ بنفائس كثيرة وجميلة جدا"، مبينا ان "العتبات المقدسة تعتبر اولى المتاحف في العالم لانها انشأت قبل انشاء اول متحف في العالم قبل (350) عاما، من خلالها اهتمامها وعرضها لنفائس وتحف ثمينة ومهمة جدا في مداخلها، وبنائها، واقواسها، وحاليا توجد متاحف في العتبات العباسية، والكاظمية، ويجري العمل على افتتاح متحف في العتبة العسكرية في سامراء المقدسة، لكن متحف العتبة الحسينية هو الرائد والكبير من ضمن المتاحف الاسلامية، وهناك اهتمام كبير وواضح من قل الجهات الحكومية المعنية"، مشددا على ان" المتحف العراقي يعتبر من اقدم المتاحف في العالم، والآثار العراقية تزين متاحف العالم والقاعة العراقية تميز تلك المتاحف لما للعراق من ارث حضاري واسع وكبير من الحضارات السومرية والآشورية والبابلية وغيرها".

.....................

انتهى / 323