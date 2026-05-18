الحرس الثوري يعلن عن اعتقال عدد من عملاء العدو الأمريكي الصهيوني في 3 محافظات من البلاد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ تمكنت منظمة استخبارات الحرس في محافظة قزوين (شمال غرب)، عبر إجراءات معقدة، من تحديد هوية جاسوسين اثنين مرتبطين بالكيان الصهيوني واعتقالهما.

كما تم تفكيك شبكة لتوزيع الأسلحة الحربية، وتم اكتشاف وضبط كميات من الأسلحة والذخائر المرتبطة بها. إضافة إلى ذلك، وفي عملية أخرى، تم ضبط 1400 طن من المواد الخام البتروكيماوية كانت مخزنة في إحدى الوحدات الصناعية، وكان الهدف منها تعطيل السوق.

وأعلنت منظمة استخبارات حرس الثورة الإسلامیة في محافظة كرمان (جنوب شرقي) عن تحديد هوية واعتقال ۸ من العناصر الرئيسية المتورطة في الأعمال الإرهابية. وتشمل أعمال هؤلاء العناصر إطلاق النار على مركبة تابعة لقوات الأمن، ومهاجمة ضباط من القوات الامنية، والتجسس لصالح الكيان الصهيوني، والارتباط بالفرق الضالة.

كما أعلنت منظمة استخبارات الحرس في محافظة جهارمحال وبختياري (جنوب غرب) تهدید هویة 22 عنصراً ضمن شبكات متعددة تابعة للجماعات المعادية للثورة وكانت هذه العناصر تسعى للحصول على أسلحة، وإثارة الفوضى، وتنفيذ أعمال تخريبیة، إلا أنه تم تحديد هويتها واعتقالها قبل اتخاذ أي إجراء.

..........

انتهى/ 278

