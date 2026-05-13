ضبط 667 كيلوغراماً من المخدرات على حدود البلاد خلال الـ48 ساعة الماضية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال العميد علي أكبر جاودان: "تمكن حرس الحدود الشجعان والمضحين، المنتشرون على الحدود، خلال الـ48 ساعة الماضية، وفي عدة عمليات ناجحة، وبفضل الإحاطة والسيطرة الاستخباراتية على المنطقة، من توجيه ضربة قوية لمهربي المخدرات، واكتشاف كميات كبيرة من المواد الأفيونية قبل دخولها البلاد".

وأضاف جاودان: "تمكن حرس الحدود خلال هذه العمليات التي صاحبتها اشتباكات مسلحة، من ضبط 667 كيلوغراماً و150 غراماً من أنواع المخدرات، شملت: 293 كيلوغراماً من الهيروين، و302 كيلوغرام و550 غراماً من الأفيون، و62 كيلوغراماً و300 غرام من الحشيش، و9 كيلوغرامات و300 غرام من الكريستال ميث، بالإضافة إلى 4 قطع من الأسلحة الحربية والصيد".

وتابع القائد: "في عملية منفصلة أخرى تمكن حرس الحدود، باستخدام معدات ذكية وبصرية متطورة، من تفكيك فريق إرهابي، واكتشاف وضبط 3 قنابل متفجرة قبل دخولها البلاد، كانت معدة لعمليات تخريبية من قبل عناصر مرتزقة".

وأشار جاودان إلى اعتقال 3 متهمين في هذه العمليات، مؤكداً أن "حرس الحدود الأبطال يحرسون حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأرواحهم، ويتعاملون بكل قوة مع أي انتهاك أو عمل غير قانوني على الحدود".

