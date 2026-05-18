نيويورك تايمز: أمريكا كانت تعلم بقواعد الكيان الصهيوني السرية في العراق

18 مايو 2026 - 15:58
رمز الخبر: 1815943
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين عراقيين، أن واشنطن أجبرت العراق، في كل من الحربين القصيرتين العام الماضي وفي النزاع الحالي، على إغلاق راداراته لحماية الطائرات الأمريكية، مما جعل بغداد تعتمد كلياً على القوات الأمريكية للكشف عن أنشطة العدو.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ ادعت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن متحدث باسم مقر عمليات كربلاء، أن الشهيد "عواد الشمري"، بعد رصده لقوات أجنبية، اتصل بمسؤولين محليين، ثم انقطع الاتصال به بعد فترة وجيزة، وبعد يومين عُثر على جثمانه.

وأضافت أن الفريق أول "عبد الأمير يار الله"، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش العراقي، تواصل في اجتماعات سرية مع نظرائه الأمريكيين، فأكدوا له أن تلك القوات ليست أمريكية؛ عندها أدركوا أن تلك القوات إسرائيلية.

وكشفت "نيويورك تايمز" أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن واحدة على الأقل من القواعد التي اكتشفها الشمري كانت معروفة لواشنطن، أي أن أمريكا كانت على علم بوجود قواعد إسرائيلية في الأراضي العراقية.
