ضربة أمنية للجماعات الإرهابية المعادية لايران في شمال العراق

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلنت دائرة العلاقات العامة في مقر حمزة سيد الشهداء (ع) التابع للحرس الثوري أن الجماعات الإرهابية المعادية للثورة الاسلامية المتمركزة في شمال العراق، والتي كانت تعمل لصالح أمريكا والكيان الصهيوني، كانت تخطط لنقل شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر الأمريكية الجديدة إلى داخل البلاد، وقد تم استهدافها في مدينة بانه بمحافظة كردستان، وتم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وأوضح بيان صادر عن مقر حمزة سيد الشهداء (ع) التابع للقوة البرية للحرس الثوري: أن المتابعات الاستخباراتية لتحديد هوية واعتقال جميع العناصر الداخلية الخائنة التابعة للجماعات الإرهابية لا تزال قيد التنفيذ.

وقد حذّر مقر حمزة سيد الشهداء (ع) جميع العناصر والعملاء الخونة وقادتهم من أنه سيتعامل بحزم مع أي عمل أمني، وهو مستعد لتوجيه رد يُسبب لهم الندم.

