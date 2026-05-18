مصدر مطلع: إيران سلّمت نصًا جديدًا من 14 بندًا للوسيط الباكستاني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال مصدر قريب من فريق التفاوض الايراني اليوم الاثنين: إن إيران سلّمت أحدث نصوصها المكون من 14 بندًا عبر وسيط باكستاني، وسيقوم الوسيط الباكستاني بتسليمه إلى الأميركيين، وذلك بحسب ما نقلته وكالة تسنيم.

وأشار المصدر إلى أن الأميركيين كانوا قد أرسلوا مؤخرًا، ردًا على النص الإيراني السابق الذي قدّم أيضًا في 14 بندًا، نصًا خاصًا بهم. وبناءً على الإجراء المتبع في الأسابيع الأخيرة لتبادل الرسائل، قامت إيران مجددًا بتقديم نصها بعد إجراء تعديلات عليه، في 14 بندًا عبر الوسيط الباكستاني.

ووفقًا لهذا المصدر المطّلع، فإن النص الإيراني الجديد يركز على موضوع مفاوضات إنهاء الحرب، والإجراءات التي تبني الثقة من قبل الجانب الأميركي.

