نيويورك تايمز: معلومات استخباراتية أمريكية سرية تُظهر أن إيران لا تزال تحتفظ بمعظم قدراتها الصاروخية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن تقييمات استخباراتية أمريكية سرية تشير إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بقدرات صاروخية كبيرة، على الرغم من الادعاءات المتكررة لإدارة دونالد ترامب بأن الجيش الإيراني قد "تحطم". وأشار التقرير، يوم الثلاثاء، إلى أن نتائج استخباراتية جُمعت في أوائل مايو/أيار أظهرت أن إيران استعادت القدرة التشغيلية على الوصول إلى معظم منشآتها الصاروخية، بما في ذلك 30 موقعًا من أصل 33 موقعًا صاروخيًا تقع على طول مضيق هرمز الاستراتيجي.

ونقلاً عن مصادر مطلعة على التقييمات السرية، ذكر التقرير أن الجمهورية الإسلامية لا تزال تحتفظ بنحو 70% من مخزون الصواريخ ومنصات الإطلاق المتنقلة التي كانت تمتلكها قبل جولة العدوان الأمريكي الإسرائيلي الأخيرة غير المبررة التي وقعت بين 28 فبراير/شباط و7 أبريل/نيسان. وخلصت النتائج الاستخباراتية أيضًا إلى أن ما يقرب من 90% من منشآت تخزين وإطلاق الصواريخ الإيرانية تحت الأرض في جميع أنحاء البلاد أصبحت الآن "تعمل جزئيًا أو كليًا". ومع ذلك، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا ويلز، الادعاءات بأن الجمهورية الإسلامية قد استعادت القدرة العسكرية التي لحقت بها. بحسب صحيفة التايمز، صرّحت ويلز بأن إيران تدرك أن "وضعها الحالي غير قابل للاستمرار".

وأضافت أن كل من "يعتقد أن إيران أعادت بناء جيشها إما واهم أو مجرد ناطق باسم" الحرس الثوري الإسلامي. وخلال فترة العدوان، كان ترامب يُدلي بتصريحات متكررة حول حجم الهجمات وتأثيرها المزعوم على القدرات النارية الإيرانية. إلا أن هذه الأحداث شهدت ردًا إيرانيًا متواصلًا امتدّ على مدى مئة موجة على الأقل استهدفت مواقع أمريكية وإسرائيلية حساسة واستراتيجية في أنحاء المنطقة.