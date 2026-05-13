إقامة ندوة بعنوان "وحدة الأمة الإسلامية في فكر الإمام خامنئي الشهيد" في باميان/ أفغانستان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ عقد مكتب آية الله العظمى فياض، في وسط ولاية باميان بأفغانستان، ندوة متخصصة بعنوان "وحدة الأمة الإسلامية في فكر الشهيد آية الله العظمى خامنئي"، بمشاركة واسعة من العلماء والعلماء ومختلف شرائح المجتمع. أكّد المتحدثون في هذا اللقاء الأكاديمي على أن "تحديد العدو ومواجهته" هو الركيزة الأساسية لاستراتيجية الوحدة من منظور هذا القائد الشهيد. واعتبروا تحديد العدو المشترك شرطًا أساسيًا لإحباط المؤامرات التفرقة وتعزيز قوة الأمة الإسلامية.

أوضح الدكتور محمد علي حسيني مفهوم الوحدة من منظور الإمام خامنئي، قائلاً: "لطالما دعا الأمة الإسلامية إلى التقارب والوحدة، ونفّذ أعمالاً فعّالة ودائمة في هذا المسار". وأضاف: "إنّ إدراك العدو ومواجهته هو أهمّ نقطة مشتركة بين المذاهب الإسلامية؛ لأنّ الأعداء، بتأجيجهم للخلافات الدينية، يُضعفون المسلمين ويُقرّبونهم من أهدافهم".

وعدد الدكتور حسيني العقلانية، والتوعية، وبثّ عناصر مناهضة للوحدة من قِبل النخب، باعتبارها واجبات أساسية على المسلمين، وشدّد على حرمة الأماكن الدينية، وتجنّب الإساءة إلى الأديان، والتعاطف العملي، والوحدة في اتخاذ القرارات، ومحبة أهل البيت (عليهم السلام) باعتبارها محاور عملية للوحدة. كما أوضح الدكتور علي رضا شجاعي، رئيس جامعة باميان، الاستراتيجيات العملية للإمام خامنئي، قائلاً: "إن التركيز على القواسم المشتركة بين المذاهب ونقاط الاتفاق هو الخطوة الأولى على طريق الوحدة. ويجب على العلماء توجيه الرأي العام نحو الاندماج".