رجل من سنغافورة یسجن لمدة 15 شهراً لإرساله رسائل مليئة بلحم الخنزير إلى المساجد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ حُكم على رجل سنغافوري بالسجن 15 شهرًا يوم الثلاثاء بتهمة إرسال رسائل تحتوي على شرائح لحم خنزير إلى عدة مساجد. حُكم على الرجل، البالغ من العمر 62 عامًا، بالسجن 15 شهرًا في قضية قالت السلطات إنها تُهدد الوئام الديني في المدينة الدولة. أقرّ تان كينغ هوي، أمام محكمة سنغافورية، بذنبه في ثلاث تهم تتعلق بسلوكٍ أساء إلى المشاعر الدينية لمسلمين، بالإضافة إلى تهمة واحدة بالتحرش بامرأة ورد اسمها في وثائق المحكمة بالرمز C1. استمعت المحكمة إلى أن تان استشاط غضبًا من المرأة في سبتمبر/أيلول 2025، ووضع خطة لاستفزاز موظفي المساجد لحملهم على الاتصال بها ومضايقتها. اشترى لحم خنزير وورقًا وأظرفًا قبل إرسال رسائل إلى سبعة مساجد في أنحاء سنغافورة.

تضمنت الرسائل بيانات المرأة الشخصية. قال المدعون إن تان كان يعلم أن تضمين لحم الخنزير سيُسيء إلى المسلمين، وكان ينوي أن يُوجّه ممثلو المساجد غضبهم نحو المرأة. أبلغ ثلاثة من متلقي الرسائل في المسجد الشرطة بعد استلامها، بينما قدمت المرأة بلاغًا منفصلاً بعد تواصل أحد المساجد معها. أُلقي القبض على تان في سبتمبر/أيلول 2025، وظل رهن الحبس الاحتياطي قبل النطق بالحكم. وفي معرض النطق بالحكم، قال القاضي إن الجرائم التي تستهدف دور العبادة لها تداعيات أوسع على النظام العام والتماسك الاجتماعي في مجتمع سنغافورة متعدد الأديان. وجادل الادعاء بأن الردع ضروري في القضايا التي تنطوي على أفعال من شأنها تأجيج التوترات الطائفية.