ناشطة هندية تدعو إلى الوحدة الإسلامية في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكدت ناشطة ثقافية وإعلامية من الهند أن استشهاد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله السيد علي خامنئي، ليس نهاية المطاف، بل بداية جديدة للوحدة وهزيمة الأعداء، داعيةً جميع المسلمين إلى التضامن في مواجهة الأعداء.

وأدانت صباحات سيدة رضوي، خلال كلمتها في الندوة الإلكترونية الدولية الثالثة للمرأة المسلمة، التي استضافها المنتدى العالمي لتقارب المذاهب الإسلامية، "الاعتداءات الأمريكية الصهيونية" المستمرة، لما تسببه من تدمير لأحلام الأطفال وإسكات لنداء الإيمان. وأشارت تحديدًا إلى الهجوم الصاروخي الأمريكي على مدرسة شجري طيبة الابتدائية في مناب، جنوب إيران، واصفةً مذبحة أكثر من 160 طفلاً بأنها وصمة عار على ضمير الإنسانية. وأكدت أن هدف هذا الهجوم كان الأطفال، لا الجنود، الذين قُتلوا بوحشية.

وسلطت الضوء على صمود المسلمين في وجه العقوبات الأمريكية، مؤكدةً أن الأعداء لم يدركوا قوة الإيمان لدى المؤمنين. شددت على تحدٍّ بالغ الأهمية: غياب الوحدة بين الدول الإسلامية، متسائلةً: "مع وجود 57 دولة إسلامية، لماذا تستمر فلسطين في المعاناة؟"، وعزت ذلك إلى الانقسام داخل العالم الإسلامي. وخلصت رضوي إلى أن العالم الإسلامي الموحد سيمتلك قوة هائلة لتحقيق العدالة، وحثت الجميع على تنحية الخلافات البسيطة جانبًا في مواجهة عدوهم.