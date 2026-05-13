إقامة المهرجان القرآني الحادي والثلاثین في تنزانيا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أُقيم مهرجان القرآن والحديث الحادي والثلاثون لجامعة المصطفى العالمية يوم الأحد 10 مايو/أيار 2026، بمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع، من طلاب وطلاب حوزات دينية، ومديري مدارس دينية ومراكز إسلامية، وشخصيات ثقافية ودينية، وعدد كبير من المهتمين بتعاليم أهل البيت (عليهم السلام) في عاصمة تنزانيا.

ويُعدّ هذا المهرجان، الذي يُصنّف من أهم الفعاليات الثقافية والقرآنية في شرق أفريقيا، مُقامًا هذا العام إحياءً لذكرى "القائد الشهيد" وشهداء المقاومة الكرام، ومُركّزًا عليهم. وتضمنت فعاليات المهرجان تكريمًا لمكانة الشهداء الرفيعة، وشرحًا لمبادئ المقاومة الإسلامية، وتأكيدًا على دور القرآن الكريم في هداية الأمة الإسلامية. ... وخلال الحفل، تم تكريم نضالات وتضحيات وتفاني شهداء المقاومة الإسلامية مراراً وتكراراً، وأحيا المشاركون ذكراهم بالصلوات والشعارات التي تحث على الوحدة.