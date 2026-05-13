ارتفاع التضخم الأمريكي إلى أعلى مستواه منذ مايو 2023 عند 3.8%

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ارتفعت أسعار المستهلكين في أمريكا بوتيرة سريعة للشهر الثاني على التوالي في أبريل/نيسان، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في معدل التضخم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وعزز التوقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير لفترة من الوقت.

وأعلن "مكتب إحصاءات العمل" التابع لوزارة العمل أمس الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.9% في مارس/آذار.

وتوقع اقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6%، وتراوحت التقديرات بين ارتفاع 0.4% و0.9%.

