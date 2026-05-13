بقائي: يحق لنا امتلاك الطاقة النووية طالما نحن أعضاء بمعاهدة NPT

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مقابلة مع شبكة "إنديا توداي": "لسنا بصدد الاستسلام لمطالبهم القصوى، لأننا نرى أن هذه المطالب غير عادلة أساساً. ويمثل هذا الأمر جزءاً من حملتهم الجائرة، وحربهم غير العادلة، وعدوانهم غير القانوني ضد إيران".

وأضاف: "لقد أعلنوا في هذه المرحلة عدم قدرتهم على التماشي مع المقترح الإيراني، لكنني أعتقد أننا سنحصل على تقييم أدق للوضع عبر الوسطاء الباكستانيين".

وتابع المتحدث: "لم ندخل في هذه المرحلة بتفاصيل برنامجنا النووي، فالمنطق يشير إلى أننا تباحثنا بشأن البرنامج النووي مرتين في أقل من عام ولم نتوصل إلى نتيجة، وذلك بسبب النهج غير العقلاني لأمريكا تجاه برنامج إيران النووي".

واختتم قائلاً: "لقد أصيبت أمريكا بنوع من الهوس المفرط بقوتها العسكرية. إن استمرار تهديدهم لإيران يعد انتهاكاً غير مسبوق لكافة الأعراف ومبادئ القانون الدولي، وهم ينتهكون ميثاق الأمم المتحدة بشكل مستمر".

