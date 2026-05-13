العتبة الحسينية تعقد اجتماعًا تحضيريًا استعدادًا للزيارة الأربعينية بهدف تقديم أفضل الخدمات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ ضمن الاستعدادات الخاصة بزيارة العاشر من المحرم الحرام وزيارة الأربعين، عقد قسم الهيئات والمواكب الحسينية في العتبة الحسينية المقدسة اجتماعا تحضيريا مع وجهاء وتنسيقيي الهيئات والمواكب الحسينية في محافظة كربلاء المقدسة.

وقال رئيس قسم الهيئات والمواكب الحسينية، محمد كريم عزيز، إن "قسم الهيئات والمواكب الحسينية في العتبة الحسينية المقدسة، عقد اجتماعا تحضيريا مع وجهاء وتنسيقيي الهيئات والمواكب الحسينية في محافظة كربلاء المقدسة، وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة بزيارة العاشر من المحرم الحرام وزيارة الأربعين".

وأوضح أن "الاجتماع جاء لمناقشة الاستعدادات التنظيمية والخدمية الخاصة بإحياء مراسم زيارة العاشر من المحرم الحرام وزيارة الأربعين، وبما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للزائرين والمعزين الوافدين إلى مدينة كربلاء المقدس".

وأضاف أن "الاجتماع شهد التأكيد على الالتزام بالتعليمات والتوصيات الصادرة من الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، والعمل بروح التعاون والتنسيق العالي بين جميع المواكب والهيئات المشاركة".

وأشار إلى أن"من اهم النقاط التحلي بالصبر وسعة الصدر أثناء تقديم الخدمات، والتعامل الأمثل مع الزائرين والمعزين، بما يعكس الصورة التنظيمية والخدمية الخاصة بخدمة سيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام)".

وتولي العتبة الحسينية المقدسة اهتماما خاصا بتطوير العمل التنظيمي والخدمي للمواكب والهيئات الحسينية، عبر عقد الاجتماعات الدورية واللقاءات التنسيقية، بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للزائرين والمعزين خلال المناسبات الدينية والزيارات المليونية.

