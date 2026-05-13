إعدام جاسوس عمل لصالح الموساد الصهيوني في إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ نفذت السلطات القضائية الإيرانية، فجر اليوم، حكم الإعدام بحق المدان "إحسان أفرشته" بعد إدانته بتهمة التجسس والتخابر لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد.

ونُفّذ حكم الإعدام شنقاً فجر اليوم بحق المدان إحسان أفرشته، نجل مصطفى، لينال جزاء أفعاله بعد اعتقاله ومحاكمته بتهمة التجسس والتعاون الاستخباراتي لصالح الكيان الصهيوني، واستكمال كافة مراحل الإجراءات القضائية وتأييد الحكم بشكل نهائي من قِبل المحكمة العليا.

وقد أجرى المذكور، منذ بدء اتصاله بضابط الموساد الأول، جولات متعددة من التواصل عبر تطبيقات المراسلة، لينتقل الطرفان لاحقاً إلى التواصل المتبادل عبر البريد الإلكتروني.

وكان العميل ينفّذ في بادئ الأمر توجيهات ضباط الموساد تحت غطاء عمله كصاحب تاكسي لخدمات النقل الذكي عبر الإنترنت.

وأثناء فترة تعاونه مع الكيان الصهيوني، أتقن أفرشته اللغات الإنجليزية والفرنسية والعبرية، وكان يحمل الاسم الحركي والتنظيمي "جيمس" لدى جهاز الموساد.

وإلى جانب الاتصالات الصوتية وغيرها، أرسل المدان وتلقى ما لا يقل عن 4 إلى 5 رسائل بريد إلكتروني شهرياً مع ضباط الاستخبارات، حيث تجاوز إجمالي الرسائل المتبادلة بينهما 300 رسالة.

.....................

انتهى / 323