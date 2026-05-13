الخارجية ترد على ادعاءات الكويت الباطلة بشأن مواطنين إيرانيين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ فندت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المزاعم الكويتية الواهية بشأن 4 مواطنين إيرانيين.

واعتبرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الادعاءات الواردة في بياني وزارتي الخارجية والداخلية الكويتيتين، بشأن تخطيط إيران للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، هي ادعاءات عارية عن الصحة ومرفوضة جملةً وتفصيلاً.

وأدانت وزارة الخارجية بشدة الإجراء غير اللائق الذي اتخذته الحكومة الكويتية في الاستغلال السياسي والإعلامي لقضية أربعة من موظفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذين كانوا يؤدون مهامهم في إطار دورية بحرية روتينية، ودخلوا المياه الإقليمية الكويتية نتيجة خلل فني في نظام الملاحة.

وإذ تذكر وزارة الخارجية بسياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المبدئية القائمة على احترام سيادة وسلامة أراضي جميع دول المنطقة، بما في ذلك الكويت، فإنها تتوقع من السلطات الكويتية تجنب إطلاق التصريحات المتسرعة والمزاعم الواهية، ومتابعة القضايا الراهنة عبر القنوات الرسمية.

كما تؤكد وزارة الخارجية على ضرورة تمكين سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكويت من التواصل مع المواطنين الإيرانيين المحتجزين في أسرع وقت ممكن، وفقاً لمعايير القانون الدولي، وتطالب بإطلاق سراحهم الفوري.

