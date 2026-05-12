مسؤول ديمقراطي: العقيدة العسكرية لواشنطن بالية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في مقالٍ نُشر في صحيفة وول ستريت جورنال، انتقد رام إيمانويل، الشخصية البارزة في الحزب الديمقراطي الأمريكي ورئيس بلدية شيكاغو السابق، بشدة وضع الجيش الأمريكي، داعيًا إلى مراجعة جذرية لعقيدة الحرب في البلاد. الحاجة إلى "ثورة ثانية" في الجيش الأمريكي كتب إيمانويل في هذا المقال: "يحتاج الجيش الأمريكي اليوم إلى ثورة ثانية مماثلة لإصلاحات عام 1986 التي أعقبت فشل غزو غرينادا.

لقد كشفت الحروب الحديثة، سواء في أوكرانيا أو إيران، عن تغييرات جوهرية في ساحة المعركة." وأكد قائلاً: "لا تقل أهمية الطائرات المسيّرة والهجمات الإلكترونية والحرب غير المتكافئة عن أهمية الدبابات والطائرات والسفن الحربية التقليدية." أصبحت عقيدة "الحربين المتزامنتين" بالية وصرح مسؤول أمريكي سابق قائلاً: "لقد أصبحت العقيدة العسكرية الأمريكية القائمة على القدرة على خوض حربين تقليديتين في آن واحد بالية. يواجه عالم اليوم تهديدات هجينة وغير متكافئة تعجز القدرات التقليدية للجيش الأمريكي عن مواجهتها".

إيران: مثال واضح على تغير المعادلات العسكرية وفي إشارة إلى الحرب ضد إيران، كتب إيمانويل: "على الرغم من تعرض إيران لهجمات عسكرية، إلا أنها لا تزال قادرة على تعطيل مضيق هرمز، مما يدل على تغير في مفهوم النفوذ العسكري والاستراتيجي". انتقادات لترامب وإقالة القادة في جزء آخر من مقاله، انتقد أداء دونالد ترامب وإقالة عدد من قادة الجيش، قائلاً: "نحن بحاجة إلى إصلاحات جذرية. إن تقويض هيكل القيادة في مثل هذا الوضع الحساس قد زاد الوضع سوءًا".