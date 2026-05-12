صحيفة معاريف تعترف: حزب الله یستنزف الجيش الإسرائيلي بحرب العصابات والطائرات المسيرة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، في تقريرٍ يُحلل الوضع الراهن للصراعات مع حزب الله في لبنان، تقريراً يُشير إلى استنزاف جيش الكيان الصهيوني أمام استراتيجية المقاومة الجديدة. وذكرت الصحيفة أن حزب الله يُدير حالياً نوعاً من الحرب يُمكنه من استنزاف الجيش الإسرائيلي وتحدّيه. ويأتي هذا بعد إعلان الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، قبل أسابيع قليلة، العودة إلى حرب العصابات ضد جيش الكيان المحتل، بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار. انتقادات حادة لوزير الحرب الإسرائيلي كما انتقدت معاريف يسرائيل كاتس، وزير الحرب الإسرائيلي، مُشيرةً إلى أنه أصبح مجرد شخص يُطلق التهديدات دون أن يُنفذها.

يُذكر أنه سبق أن هدد باغتيال قادة حزب الله، لكن لم يُنفذ أيٌ من هذه التهديدات. طائرات مسيّرة رخيصة وفعّالة: سلاح حزب الله المتفوّق ذكرت صحيفة معاريف الصهيونية أن حزب الله يحاول قلب الموازين باستخدام "أرخص الأسلحة وأكثرها فعالية" - الطائرات المسيّرة - بالإضافة إلى الحرب النفسية عبر نشر فيديوهات لهجمات على الجيش الإسرائيلي.

فرض معادلة استنزاف جديدة على تل أبيب أفادت صحيفة معاريف أن حزب الله يسعى حاليًا لفرض معادلة استنزاف جديدة تقوم على إبقاء المستوطنات الصهيونية في شمال فلسطين المحتلة تحت ضغط مستمر من الصواريخ والطائرات المسيّرة. واختتمت الصحيفة بالتأكيد على أن هذا الوضع سيجبر تل أبيب في نهاية المطاف على تغيير عقيدتها العسكرية، عاجلاً أم آجلاً.