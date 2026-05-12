مجلة ذا أتلانتيك: الحرب الإيرانية "هزيمة استراتيجية" للولايات المتحدة، لا يمكن إصلاحها ولا إخفاؤها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تصف مجلة "ذا أتلانتيك" الحرب على إيران بأنها هزيمة استراتيجية للولايات المتحدة لا يمكن تداركها ولا إخفاؤها. ووفقًا للمجلة، فقد وصلت واشنطن إلى وضع أشبه بـ"كش ملك" مع إيران، ولم تعد قادرة على السيطرة على تبعات هذه الهزيمة. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية لهذا التقرير:

1. نوع مختلف من الهزيمة على عكس فيتنام وأفغانستان وحتى العراق، فإن الهزيمة أمام إيران، من وجهة نظر الكاتب، ليست انتكاسة مؤقتة، بل تغيير دائم في موازين القوى العالمية، يجعل العودة إلى الوضع السابق مستحيلة.

2. فشل القوة العسكرية أمام المقاومة الإيرانية استهدفت الولايات المتحدة وإسرائيل، خلال 37 يومًا من الهجمات المكثفة، جزءًا كبيرًا من البنية التحتية الإيرانية وقادتها، لكنهما لم تنجحا في زعزعة استقرار النظام السياسي الإيراني، ولم تنتزعا حتى أدنى تنازل استراتيجي.

3. مضيق هرمز لن يعود إلى حالته السابقة يؤكد التحليل أن إيران لن تسمح بعد الآن لمضيق هرمز بالعمل كما كان من قبل، ومن خلال الحفاظ على سيطرتها على هذا الممر، ستصبح فاعلاً حاسماً في سوق الطاقة العالمي.

4. هرمز: أداة أقوى من البرنامج النووي يرى الكاتب أن قدرة إيران على التحكم في مرور السفن عبر مضيق هرمز أو تقييده أصبحت الآن أداة أكثر فعالية من قدراتها النووية، قادرة على إجبار الدول على قبول مطالب طهران.

5. أمريكا عالقة بين الانسحاب وحرب أوسع يجد ترامب نفسه الآن أمام خيارين صعبين: إما قبول الهزيمة والانسحاب السياسي، أو الدخول في حرب أوسع ستكون تكاليفها باهظة للغاية دون أي ضمان للنصر.

٦. بداية إعادة تشكيل موازين القوى في الخليج العربي ستُجبر الدول العربية في المنطقة، التي كانت لسنوات تحت مظلة الأمن الأمريكي، على التوجه نحو التوافق مع إيران للحفاظ على أمنها واستقرارها الاقتصادي. ٧. عالم ما بعد أمريكا يخلص التقرير إلى أن هزيمة أمريكا في الحرب مع إيران ليست مجرد فشل عسكري، بل هي مؤشر على بداية حقبة تتراجع فيها قوة واشنطن ومصداقيتها عالميًا بوتيرة متسارعة.