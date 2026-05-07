طائراتٍ حربية إسرائيلية تحلّق بارتفاعات متفاوتة في أجواء دمشق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسماع أصوات طائراتٍ حربية إسرائيلية تحلّق في أجواء دمشق، مساء أمس الأربعاء، وسط حالةٍ من الترقّب في المنطقة.

وبحسب المرصد، فإن ما لا يقل عن ست طائرات شوهدت وهي تجوب الأجواء على ارتفاعات متفاوتة، بالتزامن مع أصوات تحليق مكثّف في عدة أحياء من العاصمة.

ويأتي هذا التحليق في سياق التوترات المستمرة التي تشهدها الأجواء السورية، حيث تتكرر بين الحين والآخر عمليات مماثلة في مناطق مختلفة، لا سيما في محيط العاصمة.

