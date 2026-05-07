بهدف توسع بالاستيطان.. دورية إسرائيلية من 8 آليات عسكرية تتوغل في درعا والقنيطرة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفاد محافظ درعا في سوريا، بأنّ دورية مؤلفة من 8 سيارات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، توغّلت في منطقة وادي الرقاد بريف محافظة درعا الغربي، في تحرّكٍ ميداني مفاجئ.

وبحسب المعلومات، وصلت الآليات العسكرية إلى محيط جسر وادي الرقاد، حيث توقفت وانتشرت في الموقع لفترة من الوقت، دون ورود تفاصيل واضحة حول طبيعة المهمة أو الأسباب وراء هذا التوغل.

كما أضاف أنّ الإجراءات التي تقوم بها هذه القوات داخل المنطقة، لا تزال غير معروفة حتى اللحظة، فيما ساد ترقب في محيط المنطقة وسط غياب أي تعليق رسمي بشأن الحادثة.

من جهته، أفاد المرصد السوري، اليوم، بتوغل للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية أمس، حيث دخلت قوة عسكرية مؤلفة من 6 سيارات وحافلة صغيرة بيضاء اللون إلى بلدة الرفيد بريف القنيطرة.

وتأتي هذه التحركات في سياق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في الأجواء والأراضي السورية، ولا سيّما في الجنوب السوري، والتي تشمل توغلات برية، وإقامة حواجز مؤقتة، وإغلاق طرق، بالتوازي مع عمليات دهم واعتقال تطال المدنيين السوريين.

وفي وقتٍ سابق، كشفت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية عن إقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي خطة بقيمة تصل إلى 334 مليون دولار لتوسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل، بالتزامن مع تأكيدها أنّ القوات الإسرائيلية تجاوزت "خط فضّ الاشتباك" الموقّع عام 1974 وشرعت في تهجير سكان قرى سورية قسراً.

