18 إصابة جديدة في صفوف جنود الاحتلال الصهيوني ضمن حصيلة بلغت 8621 منذ 28 شباط

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت وزارة "الصحّة" لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي، عن تحديث معطياتها المتعلقة بحصيلة الإصابات منذ بدء ما يسمى بعملية "زئير الأسد"، حيث أقرّت المستشفيات الإسرائيلية بـاستقبال 8621 إصابةً منذ انطلاق العملية في 28 فبراير/شباط الماضي.

ووفقاً للخلاصة التي تحدّثت عنها "الصحة" حتى مساء أمس الأربعاء، فقد تم تسجيل 18 إصابة جديدة منذ آخر تحديث يوم أمس.

إصابات الجبهة الشمالية

وفيما يخص الجبهة الشمالية لدى كيان الاحتلال، أقرّت البيانات بأن مجموع الإصابات المسجّلة في المستشفيات من هذه الجبهة تحديداً، وذلك في الفترة التي أعقبت وقف إطلاق النار مع إيران، بلغ 720 إصابةً.

كما قالت المعطيات إن عدد الإصابات المسجّلة من الجبهة الشمالية، بعد وقف إطلاق النار مع لبنان، قد وصل إلى 302 إصابةً، وفق ما اعترفت به وزارة "الصحة" الإسرائيلية.

يأتي هذا فيما تتعرّض القوات الإسرائيلية باستمرار، في قرى جنوب لبنان وفي مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، لكمائن واستهدافات من قبل مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان، في إطار الدفاع عن لبنان وشعبه، وكردٍ حاسمٍ على استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستمراره في عدوانه الغاشم .

