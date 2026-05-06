عراقجي خلال اللقاء مع نظيره الصيني : إيران جادة في الميدان الدبلوماسي + صور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ التقى وزير الخارجية الإيراني سيد "عباس عراقجي" الذي يزور بكين على رأس وفد دبلوماسي، صباح اليوم الأربعاء نظيره الصيني "وانغ يي" في العاصمة بكين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مختلف أبعاد العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في شتى المجالات، لا سيما الصعيدين الاقتصادي والتجاري بالإضافة إلى متابعة مسار تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وشدد عراقجي على الإرادة الجادة والراسخة لدى حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للارتقاء الشامل بالعلاقات الاستراتيجية والودية بين البلدين، وذلك في إطار شراكة التعاون الاستراتيجي الشامل بين إيران والصين والقائمة على أساس الاحترام والثقة المتبادلين.

واستعرض رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني الجرائم المرتكبة من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بحق الشعب الإيراني والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني خلال الحرب المفروضة التي استمرت 40 يوما على البلاد؛ معربا عن تقديره لموقف الصين المبدئي في إدانة انتهاك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة من قبل أمريكا و"إسرائيل" فضلا عن نهج بكين المسؤول تجاه سوء استخدام واشنطن لمجلس الأمن الدولي.

کما أطلع عراقجي نظيره الصيني على آخر التطورات المتعلقة بالمسار الدبلوماسي والجهود والمبادرات الجارية الرامية إلى إنهاء الحرب المفروضة من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك مسار المفاوضات الإيرانية - الأمريكية بوساطة باكستانية.

دعم الصين القاطع لسلامة الأراضي الإيرانية وسيادتها وأمنها القومي

ومن جانبه أشاد وزير الخارجية الصيني بصمود ومقاومة الشعب الإيراني في وجه المعتدين، مثمنا حسن نوايا إيران ونهجها المسؤول ولا سيما جهود نظيره الإيراني في متابعة المسار الدبلوماسي و منع التصعيد في المنطقة؛ كما أكد مجددا على موقف الصين الحازم والداعم لسلامة الأراضي الإيرانية وسيادتها وأمنها القومي.

وأضاف وانغ يي خلال اللقاء مع عراقجي اليوم : إن موقف الصين المبدئي يتمثل في رفض اللجوء إلى القوة واستمرار هذه الحرب غير القانونية، التي لم تقتصر تداعياتها وعواقبها الوخيمة على إيران فحسب بل طالت جميع دول وشعوب المنطقة والعالم.

وأشار وزير الخارجية الصيني إلى المبادرة ذات النقاط الأربع التي طرحها رئيس بلاده لإنهاء الحرب بشكل فوري وحاسم وإرساء دعائم السلام والأمن المستدامين في المنطقة، مؤكدا دعم الصين القاطع للدبلوماسية والحوار سبيلا لتسوية الأزمات.

وبحث وزيرا خارجية إيران والصين، خلال اللقاء هذا، آخر المستجدات حول متابعة وتنفيذ الاتفاقيات ومشاريع التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية؛ كما تبادلا وجهات النظر بشأن الفرص والطاقات المتاحة لتطوير العلاقات بشكل أكبر واتفقا على استمرار اللقاءات والمشاورات بين كبار المسؤولين في كلا البلدين.

