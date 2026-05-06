اندلاع اشتباكات بين قوات الشرع مسلحين أجانب في إدلب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ شهد ريف إدلب الشمالي توترا أمنيا واستنفارا عسكريا كبيرا على خلفية اشتباكات بين قوات الجولاني (أحمد الشرع الحالي) ومقاتلين أجانب من جنسيات أوزبكية وتركمستانية بمحيط بلدات الفوعة وكفريا وكفرجالس.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات التابعة لابي محمد الجولاني نفذت حملة دهم واعتقال في بلدة كفريا أسفرت عن توقيف عدد من المسلحين الأجانب، بالتزامن مع اشتباكات متقطعة اندلعت في بلدة الفوعة المجاورة، تزامنا مع وصول تعزيزات عسكرية وأمنية إضافية لتطويق المنطقة وملاحقة المطلوبين.

وبحسب المعلومات الأولية، تصاعدت حدة المواجهات خلال الساعات الماضية، حيث سمع إطلاق نار كثيف ودوي انفجارات في محيط بلدات الفوعة وكفريا وكفرجالس، بالتزامن مع تحرك أرتال عسكرية من مدينة إدلب باتجاه مناطق الاشتباك، في إطار تعزيز الانتشار الأمني واستمرار عمليات التمشيط والاعتقال.

وأكدت المصادر أن الاشتباكات الأعنف دارت في بلدة الفوعة بين القوات الأمنية ومقاتلين أوزبك، وسط أنباء أولية عن وقوع إصابات في صفوف الطرفين، دون توفر حصيلة دقيقة حتى الآن.

وأشارت المعطيات إلى أن قوات الأمن الداخلي تمكنت من اعتقال أكثر من 20 مقاتلا أوزبكيا متهمين بالتورط في محاصرة فرع الأمن الجنائي بمدينة إدلب قبل يومين، فيما لا تزال العمليات الأمنية متواصلة وسط حالة تأهب مشددة في المنطقة.

