لبنان: المقاومة تحقق إصابة مؤكدة بمروحية للاحتلال وتستهدف دباباته وآلياته في الجنوب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الثلاثاء، سلسلة من العمليات استهدفت خلالها تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، دفاعاً عن لبنان وشعبه، وردّاً على خرق الاحتلال لاتفاق "وقف إطلاق النار" واستباحته المستمرة للأجواء والقرى اللبنانية.

وفي آخر بياناتها، أعلنت المقاومة استهداف مروحيّة تابعة لـ "جيش" العدو في أجواء بلدة البياضة بصاروخ "أرض-جوّ"، ما أدى إلى تحقيق إصابة مؤكدة، ردّاً على خرق العدو لوقف إطلاق النار واستباحته الأجواء اللبنانيّة.

وفي البلدة ذاتها، استهدفت المقاومة تجمّعاً لآليات العدو بمحلّقة انقضاضية، إضافة إلى دكّ تجمّع آخر للجنود والآليات "جيش" الاحتلال بالأسلحة الصاروخية، محققةً إصابة مؤكّدة.

كما استهدفت تجمّعاً لآليات العدو عند أطراف خلّة الراج في بلدة دير سريان بصلية صاروخيّة، وحقّقت إصابات مباشرة.