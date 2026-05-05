غزة: حصيلة الشهداء ترتفع وأزمة صحية خانقة تهدد الآلاف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن وصول 3 شهداء، بينهم شهيد انتشال، و11 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي إلى أنّ عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظلّ عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبحسب معطيات الوزارة، بلغ إجمالي عدد الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار في الـ 11 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 834 شهيداً، إضافة إلى 2,365 إصابة و768 حالة انتشال.

أما الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، فقد بلغت 72,615 شهداء و172,468 مصاباً.

هذا وحذرت وزارة الصحة من أزمة متفاقمة تضرب أقسام غسيل الكلى، حيث بات نحو 700 مريض مهددين بتراجع مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، موضحةً أنها اضطرت لتقليص عدد جلسات الغسيل لعدد من المرضى، وسط مخاطر توقف الأقسام نتيجة نقص الموارد والصيانة.

تحذيرات "الأونروا" وواقع الأوبئة

من جانبها، كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن واقع بيئي وصحي مأساوي، حيث يعاني سكان القطاع بشكل متزايد من التهابات جلدية حادة نتيجة انتشار القوارض والحشرات في مراكز الإيواء.

وأشارت الوكالة إلى أن فرقها تعالج نحو 40% من حالات الالتهابات الجلدية التي تُقدر بالآلاف، مؤكدة أن العديد من الأطفال محرومون من العلاج اللازم.

وجددت "الأونروا" مطالبتها بضرورة السماح بدخول المساعدات الطبية والأدوية الأساسية على نطاق واسع قبل تفاقم الوضع الصحي.