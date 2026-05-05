أوباما يكشف لـ"نيو يوركر": نتنياهو حاول دفعي نحو حرب مع إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كشف الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، في حديث مع مجلة "نيو يوركر" الأميركية، أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حاول دفعه سابقاً إلى مواجهة مع إيران.

وأكد أوباما أنّ نتنياهو قدّم حينها لإقناعه بالحرب على إيران الحجج نفسها التي يقدّمها اليوم للرئيس دونالد ترامب، مُشدداً على وجود توثيق لخلافاته مع نتنياهو.

وأعرب أوباما عن شكوكه بشأن نتيجة الحرب الحالية، وقال "هل هذا جيد في نهاية المطاف لإسرائيل؟ أشك في ذلك. هل هذا ما هو جيد للولايات المتحدة؟ أشك في ذلك".

وأضاف: "أعتقد أن تقييمي حينها كان دقيقاً".

وانتقد أوباما التهديدات التي أطلقها ترامب تجاه إيران في الأشهر الأخيرة، وخاصة ما يتعلق بـ"محو الحضارة".

ويُذكر أنّ نتنياهو عارض الاتفاق النووي الذي تمّ التوصل إليه عام 2015 بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك خلال فترة ولاية أوباما الثانية.

وفي ولايته الأولى، انسحب ترامب بشكل أحادي من هذا الاتفاق عام 2018.