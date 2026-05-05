الولايات المتحدة.. سحب عاجل لملايين عبوات الطعام بعد تسجيل إصابات وفقدان دائم للبصر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ سحبت الشركة نحو 8.2 مليون عبوة من منتجاتها، بعد تلقي بلاغات عن إصابات تعرض لها مستهلكون نتيجة اندفاع سدادات العبوات بقوة عند فتحها.

ويشمل القرار عبوات الطعام من طرازي "ستانلس كينغ" (SK3000 وSK3020)، إضافة إلى عبوات الطعام والمشروبات من طراز "سبورتسمان" (SK3010). وأوضحت الشركة أن الخلل يعود إلى عدم وجود صمام لتخفيف الضغط داخل السدادة، ما يؤدي إلى تراكم الغازات داخل العبوة، خصوصا عند تخزين الأطعمة أو المشروبات القابلة للتلف لفترات طويلة.



وذكرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) أن هذا الخلل قد يتسبب في انطلاق السدادة بشكل مفاجئ عند فتح العبوة، ما قد يؤدي إلى إصابات وجروح خطيرة، خاصة في الوجه والعين.

وبحسب الشركة، تم تسجيل 27 بلاغا عن إصابات مرتبطة بهذه الحوادث، من بينها حالات استدعت عناية طبية، إضافة إلى ثلاث حالات فقدان دائم للبصر نتيجة إصابات مباشرة في العين.

وقد بيعت هذه المنتجات في متاجر كبرى مثل "تارغت" و"وول مارت"، وكذلك عبر "أمازون" وموقع الشركة الإلكتروني، خلال الفترة من مارس 2008 حتى يوليو 2024، بسعر يقارب 30 دولارا أمريكيا.

ودعت الجهات المختصة المستهلكين إلى التوقف فورا عن استخدام هذه العبوات، والتواصل مع الشركة للحصول على بدائل آمنة. وبالنسبة لعبوات "ستانلس كينغ"، يُطلب التخلص من السدادة وإرسال صورة لها، بينما يُطلب من مستخدمي عبوات "سبورتسمان" إعادة المنتج عبر شحن مدفوع مسبقا.

ويحذر مختصون من أن الإصابات المباشرة في العين قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل خدوش القرنية وكسور محجر العين، وقد تصل إلى انفصال الشبكية، وهي حالة طبية طارئة قد تسبب فقدانا دائما للبصر إذا لم تُعالج سريعا. كما قد تؤدي هذه الإصابات إلى ارتفاع ضغط العين والإصابة بالغلوكوما الرضية.

وفي ختام بيانها، اعتذرت شركة "ثيرموس" عن هذا الخلل، داعية عملاءها إلى التوقف عن استخدام المنتجات المتأثرة والتواصل معها لاستبدالها أو الحصول على قطع بديلة.