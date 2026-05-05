ما الذي يدفع ترامب لسحب أكثر من 5000 جندي أمريكي من ألمانيا؟

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تعليقًا على ذلك، قال الخبير في الشؤون الأمريكية مالك دوداكوف: "تدرس إدارة دونالد ترامب بالفعل سحب لواء واحد من الجيش الأمريكي، ومن المرجح أن يقل قوامه عن 5000 جندي. وقد أعيد نشر هذه الوحدة في ألمانيا بعد بدء العملية (العسكرية الروسية) الخاصة، ولا جدوى تُذكر من إبقائها هناك".

ووفقًا لدوداكوف، "هذا جزء من جهد عسكري رمزي للضغط على روسيا. وفي الوقت نفسه، لم يتأثر المكون الرئيسي في القواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا، مثل قاعدة رامشتاين. ونظرًا لاستياء ترامب من الأوروبيين بسبب إيران، تراه يبحث عن سبل لاستفزازهم".

وأوضح دوداكوف أن القانون يمنع ترامب حاليًا من خفض عدد القوات الأمريكية في أوروبا إلى أقل من 76000 جندي، وقال "يوجد حاليًا ما يقارب 80 ألف جندي في القارة.. لذا، فإن الرئيس ببساطة يُخفّض عدد القوات إلى الحد الأدنى المقبول".

و"مع ذلك، سحب القوات بحد ذاته "إشارة مهمة.. ترامب يُظهر للأوروبيين أن عليهم عدم الاعتماد على "المظلة الأمنية الأمريكية". وهم سيردون بمحاولة الالتفاف على الولايات المتحدة، وها نحن نرى كيف يصبح حلف الناتو شأنًا أوروبيًا خالصًا يومًا بعد يوم".