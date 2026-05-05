النفط يتراجع والذهب يتعافى وسط توتر مضيق هرمز

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، في وقت تعافت فيه أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في أكثر من شهر، وسط استمرار التوترات في مضيق هرمز وتصاعد المخاوف بشأن التضخم العالمي واضطراب الإمدادات.

وجاء تراجع النفط بعد مؤشرات على تحركات أمريكية لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، في محاولة لتخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية عقب الإغلاق الإيراني شبه الكامل للممر البحري الحيوي.

وأطلقت الولایات المتحدة أمس الاثنين عملية جديدة تهدف إلى إعادة فتح المضيق، بينما أعلنت شركة ميرسك أن سفينة "ألايانس فيرفاكس" لنقل المركبات، التي ترفع العلم الأمريكي، غادرت الخليج عبر مضيق هرمز تحت حماية قوات عسكرية أمريكية، مما هدأ بعض المخاوف من انقطاع الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخاام برنت تسليم يوليو/تموز 0.37% إلى 114.07 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفعت 5.8% أمس الاثنين.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.85%، إلى 104.96 دولارات للبرميل، بعد صعوده 4.4% في الجلسة السابقة.

وقال كبير محللي السوق في "كيه سي إم تريد"، تيم واترر، إن "خروج السفينة التي تديرها شركة ميرسك تحت الحراسة ساعد على تهدئة بعض المخاوف الفورية من انقطاع الإمدادات".

وأضاف "هذا يدل على أن المرور الآمن ممكن على نحو محدود في ظل الظروف الحالية، ويساعد في تبديد بعض المخاوف من أسوأ سيناريوهات انقطاع الإمدادات، ومع ذلك لا يزال هذا حدثا استثنائيا إلى حد بعيد وليس معاودة فتح كاملة".