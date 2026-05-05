"حنظلة"  تكشف عن تفاصيل اختراق المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ اوضحت مجموعة "حنظلة" السيبرانية أنها تمكنت لسنوات من الحصول سرًا على وثائق سرية من المعهد.

وجاء في بيان "حنظلة" ، وقع الجزء الأهم من العملية صباح يوم 22 أبريل/نيسان 2025، الساعة 3:43 فجرًا. ووفقًا للبيان فُتحت أبواب مبنى المعهد الوطني للأمن القومي (INSS) في شارع حاييم ليفانون فجأة، وتمكن ثلاثة أشخاص ملثمين من التسلل إلى الطابق السفلي السري للمنظمة (الطابق -2) بسهولة ظاهرة.

وأكدت "حنظلة" أن هذا التسلل لم يكن حدثًا عابرًا، بل نتيجة سنوات من التسلل الممنهج. وجاء في البيان: "هل تم إثبات تسلل حنظلة لسنوات عديدة بشكل قاطع؟ هل اجتماعاتكم السرية لا تزال سرية حقًا؟ هذا يبدو مريبًا للغاية".

وأضافت المجموعة السيبرانية، متسائلة عن نقاط الضعف الأمنية في المعهد الوطني للأمن القومي: "كيف تبررون بيانات كاميرات المراقبة وتحركات كبار مسؤولي المخابرات من الموساد والشاباك وأمان؟"

إنّ أكثر ما يكشفه بيان "حنظلة" هو الإشارة إلى تسجيلات اجتماعات المعهد الافتراضية على مدى سنوات. فبحسب البيان، رصدت "حنظلة" وسجلت اجتماعات المعهد السرية للغاية التي عُقدت عبر برنامج زووم لسنوات.

واختتمت "حنظلة" بيانها بنصيحة: "نوصي بشدة باستبدال أنظمة كاميرات المراقبة لديكم بأنظمة من نفس العلامة التجارية المستخدمة في مكاتب جهاز الأمن العام (الشاباك) في أقرب وقت ممكن".

