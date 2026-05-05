اندلاع خلاف حاد بين أميركا وبريطانيا باجتماعات صندوق النقد الدولي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلنت ذلك صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن "مصادر مطلعة"، حيث جاء الخلاف بين الجانبين على خلفية انتقادات بريطانية صريحة للحرب على إيران، في تطور يعكس تبايناً متزايداً داخل المعسكر الغربي.

وحسب المصادر، أثارت تصريحات ريفز التي أدلت بها في 15 أبريل لقناة "سي إن بي سي"، والتي شككت فيها بوضوح أهداف الحرب واعتبرت أنها لم تجعل العالم أكثر أماناً، غضب بيسنت.

وخلال لقاء جمع الطرفين في اليوم ذاته، وجّه وزير الخزانة الأمريكي توبيخاً حاداً لنظيرته البريطانية، حيث زعم أن العمليات العسكرية عززت الأمن العالمي، بل وادعى باحتمال تعرض لندن لهجوم نووي في حال عدم التصدي لإيران.

غير أن ريفز ردت بحدة، مؤكدة استقلالية موقفها ورفضها لأسلوب الحديث، قائلة للوزير الأمريكي "أنا لا أعمل لديك"، ومجددة انتقادها لغياب استراتيجية واضحة للحرب وتكاليفه الاقتصادية المتزايدة، بحسب مصادر الصحيفة.

وجاءت هذه الخلافات تزامنا مع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني بأكثر من أي دولة أخرى في مجموعة السبع، نتيجة تداعيات الحرب، فيما حذر بنك إنجلترا من سيناريوهات قد تدفع إلى تشديد قوي للسياسة النقدية لمواجهة التضخم.

وفي هذا السياق، أشار مسؤول بريطاني إلى أن ريفز كانت "صريحة، علناً وسراً، بشأن أخطاء الحرب وتبعاتها الاقتصادية"، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها المباشر على الأسر البريطانية.

