قادر على إغراق أي منظومة دفاعية.. إيران تكشف عن صاروخ يتحول إلى 80 قنبلة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكد نائب رئيس اللجنة الرقابية في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليغاني، اليوم الثلاثاء ( 5 أيار 2026 )، أن إيران تمتلك صاروخاً "عنقودياً" عالي القدرة، يمكن لكل صاروخ منه أن يتحول إلى 80 قنبلة منفصلة بعد الإطلاق.

وقال دليغاني في تصريح إن "إذا أُطلقت عشرة صواريخ في وقت واحد، فنحن نتحدث عن 800 قنبلة"، مشيراً إلى أن "أي منظومة دفاع جوي، مثل ثاد أو باتريوت، هل يمكنها اعتراض هذا العدد؟"، في إشارة إلى منظومتي الدفاع الجوي الأمريكيتين الشهيرتين.

وتفرض إيران في الأسابيع الأخيرة معادلة ردع جديدة، تضمنت تهديدات مباشرة بإغلاق أو تقييد المرور في مضيق هرمز، إضافة إلى الكشف المتكرر عن قدرات صاروخية وطائرات مسيّرة طويلة المدى.

