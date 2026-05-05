السيد احمد الصافي يؤكد ان عهد الإمام علي (ع) لمالك الأشتر ضرورة لكل قيادي واداري في المجتمعات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي، أنّ عهد الإمام علي (عليه السلام) لمالك الأشتر ضرورة لكل قيادي وإداري في المجتمعات.

جاء ذلك في أثناء استقباله رئيس دار علوم نهج البلاغة في العتبة المقدسة الدكتور لواء عبد الحسن العطية، واستماعه لشرح مفصل عن جهود الدار العلمية ونشاطاتها لنشر فكر أمير المؤمنين (عليه السلام)، وإصدارها الأخير “عهد الإمام علي (عليه السلام) لمالك الأشتر”.بحسب الموقع الرسمي للعتبة العباسية .

وأشاد السيد الصافي بالإصدار الأخير للدار والدقة الفنية والعلمية التي رافقت التصميم، مؤكدًا أنّ توفير هذه الوثيقة الإنسانية العظيمة بحجم ميسّر يسهم في نشر قيم العدالة والإدارة العلوية بين مختلف فئات المجتمع، مؤكدًا احتياج كل قيادي وإداري في المجتمعات لهذه الوثيقة.

ووجه المتولي الشرعي بتكثيف الدورات التخصصية في كتاب “نهج البلاغة” التي تقيمها الدار في محافظات عراقية عدة ، وتوسيع نطاقها الجغرافي لضمان وصول هذه العلوم إلى شرائح المجتمع المختلفة والاستمرار في هذا النهج التثقيفي الرصين.

وشدد على أهمية إعطاء الصبغة العلمية الأكاديمية لبعض النشاطات الثقافية التي تقيمها الدار، وخلق حالة من التفاعل الحيوي مع النخب والجامعات في العاصمة بغداد، موضحًا أنّ الربط بين التراث الفكري لأمير المؤمنين (عليه السلام) والأبحاث الأكاديمية الحديثة، من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للدراسة والتحليل، ما يعزز من حضور الفكر الأصيل في المؤسسات العلمية الرائدة.

من جهته قال العطية: إنّ لقاء سماحة السيد الصافي شهد تقديم التقرير الفصلي لأنشطة الدار وأعمالها الخاصة بالفصل الأول من هذه السنة من برامج معرفية ومشاريع تربوية لمختلف شرائح المجتمع، مع بيان المنهجية المعتمدة في توظيف مضامين نهج البلاغة، بوصفه مرجعية فكرية وتربوية قادرة على إحداث تحولات بنيوية في الوعي الاجتماعي.

وأضاف، أنّ السيد الصافي قدّم جملة من التوجيهات ركز فيها على ضرورة الاستمرار في نشر معارف علوم نهج البلاغة وتوسيع نطاقها التداولي داخل المجتمع، وأهمية الاستثمار المعرفي في منتسبي العتبة العباسية المقدسة، عبر برامج نوعية تهدف إلى إثراء قدراتهم الفكرية وتطوير مهاراتهم الإدارية في ضوء مبادئ نهج البلاغة.

.....................

انتهى / 323