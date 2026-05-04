صفارات الإنذار تدوي في الإمارات للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار خلال حرب إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نقلا عن المصادر تم إصدار هذا التحذير بعد وقت قصير من إعلان الجيش الأمريكي عن عبور سفينتين تجاريتين لمضيق هرمز.

وأرسلت الداخلية الإماراتية تنبيها عاجلا إلى سكان الدولة عبر الهواتف النقالة، حذّرت فيه من احتمال وجود تهديد صاروخي، داعية الجميع إلى الاحتماء فورا في مبنى آمن بعيدا عن النوافذ والأبواب والمناطق المفتوحة، بانتظار التعليمات الرسمية.

وبعد نحو عشر دقائق من إصدار التحذير أعلنت الوزارة انتهاء خطر احتمال التهديد الصاروخي، مؤكدة أن الوضع بات آمنا، داعية الجمهور إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات.

وفي وقت سابق اليوم ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن ناقلة تعرضت للإصابة بمقذوفات مجهولة أثناء عبورها على بعد نحو 78 ميلا بحريا شمال مدينة الفجيرة في الإمارات.