موقع أكسيوس: هناك خلافات بين السعودية والإمارات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يخشى مسؤولون أمريكيون من ازدياد العداء بين الحلفاء العرب الرئيسيين؛ إذ يتماشى انسحاب أبوظبي من منظمة أوبك مع المصالح الأمريكية، ويزيد من حدة التوتر مع الرياض. ووفقًا لتقرير نشرته وكالة أكسيوس نقلاً عن مصادر أمريكية وإقليمية، فقد برز خلاف عميق بين السعودية والإمارات العربية المتحدة خلال الحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة. وفي الوقت نفسه، يشير انسحاب الإمارات الرسمي من أوبك، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه خطوة للتقارب مع واشنطن، إلى انقسامات غير مسبوقة داخل الاتحاد الخليجي. وأفادت وكالة أكسيوس الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإقليميين، بأن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران قد تسببت في "خلاف عميق" بين حليفَي واشنطن الرئيسيين في الخليج العربي: السعودية والإمارات العربية المتحدة. ووفقًا للتقرير، تأخرت إدارة ترامب في إدراك خطورة الخلاف، واختارت في نهاية المطاف سياسة عدم التدخل.

وفي بداية الأزمة، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الرياض وأبوظبي بأن واشنطن لن تنحاز لأي طرف. ووفقًا للتقرير، فقد تأخرت إدارة ترامب في إدراك خطورة الخلاف، واختارت في نهاية المطاف سياسة عدم التدخل. أعرب مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، عن قلقهم البالغ من احتمال خروج هذين الحليفين العربيين الرئيسيين من الحرب أكثر عداءً من أي وقت مضى، وهو سيناريو قد يُزعزع استقرار موازين القوى الإقليمية بشكل خطير. ويرى مراقبون سياسيون ومحللون في قطاع الطاقة أن هذا الخلاف ليس مجرد خلاف مؤقت، بل يعكس تباينات استراتيجية أعمق بين الرياض وأبوظبي.