استطلاع رأي مركز بيو للأبحاث: إن غالبية الأمريكيين يرون تراجعاً في الأخلاق والنزاهة في الحكومة في عهد ترامب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أظهر استطلاع جديد أجراه مركز بيو للأبحاث أن أكثر من نصف الأمريكيين يعتقدون أن مستوى الأخلاق والنزاهة في الحكومة الفيدرالية قد تراجع منذ بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية. وكشف الاستطلاع، الذي نُشر يوم الجمعة، أن 56% من البالغين الأمريكيين يعتقدون أن المستوى العام للأخلاق والنزاهة قد انخفض منذ يناير/كانون الثاني 2025. بينما قال 24% آخرون إنه ظل على حاله، في حين قال 19% إنه ارتفع، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل". وتعكس هذه النتائج انقسامًا حزبيًا واضحًا، حيث قال 88% من الديمقراطيين والمؤيدين لهم إن المستوى قد انخفض، مقارنةً بـ 23% فقط من الجمهوريين والمؤيدين لهم. وأشار الاستطلاع إلى أن نحو 47% من الأمريكيين توقعوا حدوث ذلك عندما سُئلوا في الأسابيع التي تلت تنصيب ترامب لولاية ثانية، بينما اعتقد 31% أنه سيرتفع. أظهر الاستطلاع أيضًا انقسامًا بين الناخبين بشأن جهود إدارة ترامب لدمج اسم الرئيس وصورته وشخصيته في جوانب من الحكومة الفيدرالية، بدءًا من طباعة صورته على جوازات سفر أمريكية محدودة الإصدار، وصولًا إلى تسمية مبانٍ مثل مركز كينيدي الشهير ومعهد السلام الأمريكي باسمه. وقال نصف المشاركين في الاستطلاع إن تسمية المباني الحكومية باسم ترامب غير مقبولة، بينما رأى 10% فقط أنه لا بأس بذلك طالما أنه لا يزال في منصبه. وأفاد ما يزيد قليلًا عن 20% بأنه من المقبول تسمية المباني باسم الرئيس بعد انتهاء ولايته، وقد حظيت الفكرة بتأييد أكبر بين الجمهوريين مقارنةً بالديمقراطيين، وفقًا للدراسة.