استطلاع رأي: ثلثا الأمريكيين يقولون إن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الخاطئ

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ مع تسبب الحرب الإيرانية في دفع الاقتصاد العالمي إلى أزمة نفطية، ووصول أسعار الغاز إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، تراجعت شعبية الرئيس دونالد ترامب بين الأمريكيين بشكل كبير في العديد من القضايا، حيث أعربت أغلبية ساحقة عن استيائها من طريقة تعامله مع كل قضية تم قياسها، وذلك وفقًا لاستطلاع رأي أجرته شبكة ABC الإخبارية بالتعاون مع صحيفة واشنطن بوست وشركة إيبسوس، باستخدام منصة إيبسوس للمعرفة. على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها ترامب وحزبه، يتقدم الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي، لكنهم لا يحققون فوزًا ساحقًا حتى الآن. انخفضت نسبة تأييد ترامب إلى 37%، وهي أدنى مستوى لها خلال ولايته الرئاسية الحالية، بينما بلغت نسبة عدم تأييده 62%، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال ولايتيه الرئاسيتين. ويُظهر الاستطلاع أيضًا أن ترامب يعاني من تراجع في إدارة جميع القضايا التي شملها الاستطلاع، حيث يقول ثلثا الأمريكيين إن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، وقد زاد تقدم الديمقراطيين على الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي بشكل طفيف إلى 5 نقاط. انخفضت نسبة تأييد ترامب بشكل طفيف من 39% في فبراير إلى 37%، بينما ارتفعت نسبة عدم تأييده بشكل طفيف من 60% إلى 62%، وهي نسبة مماثلة لنسب تأييده عند مغادرته منصبه لولايته الأولى، بعد فترة وجيزة من هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي الذي شنه أنصار ترامب المتشددون. وتحظى نسبة تأييد ترامب الإجمالية بدعم قوي من أنصار حزبه المخلصين. يؤيد 85% من الجمهوريين ترامب، وهي نسبة لم تتغير كثيرًا خلال ولايته الثانية. إلا أن نسبة الجمهوريين الذين يؤيدونه بشدة قد انخفضت. حاليًا، يؤيد 45% من الجمهوريين ترامب بشدة، بانخفاض عن 53% في سبتمبر، وهي أدنى نسبة بين الجمهوريين خلال الولايتين. في المقابل، يعارض نحو ثلاثة أرباع الأمريكيين طريقة تعامل ترامب مع غلاء المعيشة في الولايات المتحدة (76%)، بينما يؤيدها نحو الربع فقط (23%).