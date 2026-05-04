آية الله رجبي: إيران لن تنحني أبدًا؛ الولايات المتحدة مُذلّة، والوحدة المقدسة مُرسّخة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد رجل دين إيراني بارز أن التعبئة الجماهيرية العفوية والشجاعة التي أعقبت استشهاد قائد الثورة الإسلامية أثبتت أن الشعب الإيراني يتمتع بالبصيرة والولاء للولاية وروح التضحية، ولن ينحني أمام أي عدو. أدلى آية الله محمود رجبي، عضو المجلس الأعلى للحوزات العلمية، بهذه التصريحات في مقابلة مباشرة على هامش تجمع جماهيري ليلي في مدينة قم. وتحدث بالتفصيل عن حجم الحضور الشعبي في الأيام التي أعقبت استشهاد القائد الإيراني والوضع الراهن. وفي إشارة إلى التدفق الهائل للجماهير إلى الشوارع، قال آية الله رجبي: "إن ما حدث بعد استشهاد قائد الثورة، وحضور الشعب الحاشد، هو عين النهضة التي تحدث عنها القائد الشهيد؛ أنه إذا أصاب البلاد مكروه، فإن الأمة ستنهض من جديد وتنجز المهمة. واليوم، ندرك هذه الحقيقة بكل جوارحنا". أكد رئيس معهد الإمام الخميني التعليمي والبحثي على ضرورة أن يقدر المسؤولون وجميع شرائح المجتمع هذه الأمة، واصفاً إياها بأنها "نادرة في العالم" لما تتمتع به من عزيمة وعظمة وبصيرة وولاء وتفانٍ للولاية وتضحية بالنفس.