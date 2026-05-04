القنصل العام الإيراني في مومباي: توسيع العلاقات الثقافية والتعليمية بين إيران والهند أمرٌ جدير بالثناء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشاد القنصل العام الإيراني في مومباي، سعيد رضا مصعب مطلق، بالتعاون الثقافي والتعليمي المتنامي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والهند، واصفًا إياه بالأمر الجدير بالثناء. التقى القنصل العام الإيراني في مومباي بالكاتب والأستاذ الجامعي الهندي، شاه خالد مصباحي. وحضر اللقاء أيضًا كلٌ من محمد رضا فاضل، مدير دار الثقافة الإيرانية في مومباي، ومحمد حامد شريفي، المساعد القنصلي. أجرى الجانبان مناقشات معمقة حول مواضيع تعليمية وثقافية ولغوية وأدبية، فضلًا عن دور الدبلوماسية العامة. وأكدا أن التبادلات الثقافية والأدبية تُشكل منصة فعّالة لتعزيز التقارب والتسامح والتبادل الفكري بين الأمم. وخلال اللقاء، قدّم عبد الرحمن شيخ لوحةً مرسومةً يدويًا لقائد الثورة الإسلامية الإيرانية. كما ألقى الكاتب السني الشاب، شاه خالد مصباحي، مراثي، وقدّم تعازيه للقنصل العام.